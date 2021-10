Beth Goulart, Nicette Bruno e Bárbara Bruno - Reprodução

Publicado 08/10/2021 19:36

Beth Goulart usou as redes sociais para lamentar a triste estatística que o Brasil atingiu nesta sexta-feira (8): 600 mil mortes por causa da Covid-19 no Brasil e, entre uma dessas vítimas está a sua mãe, Nicette Bruno. A atriz veterana morreu no final do ano passado. Em seu perfil, Beth compartilhou alguns cliques e vídeos da família. Entre eles, a filha de Paulo Goulart, também falecido, aparece tocando uma canção no piano - uma ao lado da mãe antes de sua morte e outro após seu falecimento. "Minha mãezinha estava entre as 600 mil vidas que se foram nessa pandemia. Meus sentimentos a todos que passaram e estão passando por essa dor ", escreveu na legenda da publicação.