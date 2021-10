Rico Melquiades e Victor Pecoraro fazem as pazes em 'A Fazenda' - Reprodução PlayPlus

Publicado 09/10/2021 09:28

A noite de festa em 'A Fazenda' terminou em acerto de contas entre Rico Melquiades e Victor Pecoraro. O ator se desculpou com o influencer por ter jogado iogurte no rosto dele. Na madrugada deste sábado (9), Victor se aproximou de Rico, que chorava no sofá da sala por conta da eliminação de Erika Schneider, e começou a se desculpar. Ele até enxugou as lágrimas de seu então desafeto no confinamento.

"Desculpa por ontem", disse o ator. "Me desculpa também", respondeu Rico. "Você me perdoa?", pediu Pecoraro, que em seguida foi perdoado pelo colega. "Sim, desculpa pelo café. Toda ação tem uma reação, se eu não tivesse tido aquela ação [de jogar o café fora], você não teria tido aquela reação", pontuou Melquiades.