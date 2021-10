Andressa Urach e Thiago Lopes - Reprodução / Instagram

Publicado 09/10/2021 09:40 | Atualizado 09/10/2021 10:26

E a saga da reconciliação de Andressa Urach com o empresário Thiago Lopes, de quem ela espera um filho, acaba de ganhar um novo capítulo. Depois da conturbada separação, que durou apenas três dias e contou com polícia na porta de um bordel para impedir Andressa de se apresentar grávida, o casal fez as pazes e desde então tem demonstrado que o relacionamento vai muito bem, obrigada. Andressa tem mostrado, inclusive, que o marido - o mesmo que ela acusou de ter cortado o plano de saúde dela após o término - tem cuidado dela e do bebê, que se chamará Leon.

Agora, Thiago Lopes, que negou veementemente que fosse abusivo com Andressa, proibiu a modelo de falar com a mídia. Em aviso compartilhado no Instagram, ele diz que nem adianta mandar qualquer tipo de pergunta, que ela não irá responder. "Andressa Urach não dará entrevistas, não participará de programas de TV, rádio e nem participará de podcast. Não insistam realizando perguntas a ela via Instagram ou WhatsApp", escreveu o empresário.

É censura que chama?