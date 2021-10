Xuxa e Luisa Mell se posicionaram contra uso de animal em promessa feita por Zé Neto - Reprodução

Publicado 09/10/2021 13:50

Luísa Mell foi às redes sociais para rebater a acusação de que supostamente não teria ajudado a jovem Bruna da Silva Viana, que foi vítima de um grave acidente provocado pela apresentadora, em 2008, e acabou ficando em estado vegetativo. Dois anos depois do acidente, a família de Bruna chegou a desabafar nas redes sociais afirmando que a ativista dos animais não teria prestado a assistência necessária à Bruna e que teria dito que só ajudaria caso eles retirassem o processo criminal contra ela.

Em seu pronunciamento, Luísa negou que tivesse se recusado a ajudar e afirmou que já fez mais de R$ 200 mil em doações à Bruna e sua família. "Tão falando do acidente que eu tive e nunca escondi. Está na minha biografia, no capítulo mais doloroso em que eu conto tudo que aconteceu e o quanto isso foi terrível pra mim. O quanto eu ajudei fora da Justiça e e depois na Justiça eu paguei tudo que eu devia. E mesmo depois do acordo na Justiça, eu hoje não devo mais nada, não teve um ano que eu não doei dinheiro pra essa família. No total eu doei mais de R$ 200 mil. Então é profundamente injusto e calunioso e com o único intuito de me destruir. Eu posso, sim, provar todas as doações que eu fiz, tanto em juízo quanto fora", conta Luísa.

Luísa afirmou também que recentemente vem sendo alvo de um plano orquestrado para destruir sua imagem e sua carreira. "Eu nem sei mais o que vem por aí. Mas certamente vem mais calúnia, difamação e mais tentativa de destruir meu trabalho. Eu não vou ceder a esse plano pra acabar com um trabalho tão lindo que eu faço".