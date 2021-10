William Bonner no 'Jornal Nacional' - Reprodução/Globo

William Bonner no 'Jornal Nacional'Reprodução/Globo

Publicado 09/10/2021 16:01

Em resposta a um fã que perguntou, através do Instagram, como ele se via daqui a 10 anos, William Bonner respondeu que certamente não estará apresentando o 'Jornal Nacional' como hoje. O apresentador afirmou que não tem a pretensão de continuar na bancada do jornalista com a idade mais avançada.

“Bom, daqui a 10 anos eu certamente vou ver de casa. Eu não pretendendo estar com essa idade toda apresentando o 'JN', vou estar com 67 anos. O tio tem que descansar também, né? Vamos devagar”, respondeu o apresentador do principal telejornal da TV Globo.