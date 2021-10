Marília Mendonça posa de fio dental pela primeira vez - Reprodução Instagram

Marília Mendonça posa de fio dental pela primeira vezReprodução Instagram

Publicado 10/10/2021 12:20 | Atualizado 10/10/2021 12:57

Marília Mendonça surpreendeu os fãs, na manhã deste domingo (10), e deixou os internautas em polvorosa com um clique compartilhado em seu Instagram. Solteira desde que confirmou recentemente o fim de seu namoro com Murilo Huff, a sertaneja aparece vestindo um biquini verde com fio dental.

Marília colocou o popozão pra jogo e foi muito elogiada. "Meu Deus, que deusa"; "Meu Deus, mulher, eu não estava preparada"; "Perfeita", foram alguns dos comentários recebidos na publicação mais ousada do feed da cantora.