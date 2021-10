Luciana Gimenez curte viagem romântica ao lado do novo namorado - Reprodução Instagram

Publicado 10/10/2021 12:44

Apaixonada! Luciana Gimenez tirou alguns dias de folga para curtir as praias de Natal, no Rio Grande do Norte ao lado do novo namorado, o empresário Renato Breia. O novo casal da praça se hospedou em um badalado resort da região e Gimenez vem compartilhando alguns momentos da viagem em seu Instagram.

Após colocar um ponto final no relacionamento com o empresário carioca Eduardo Buffara, a apresentadora da RedeTV! agora está de romance com o empresário do mercado financeiro, Renato Breia. O rapaz é economista e especialista em investimentos. Segundo esta colunista apurou, os dois se conheceram durante uma viagem à Europa e estão há cerca de dois meses juntos.