Letícia Almeida/ Lahan e Raphaela Palumbo - Reprodução internet

Letícia Almeida/ Lahan e Raphaela PalumboReprodução internet

Publicado 11/10/2021 05:00 | Atualizado 11/10/2021 08:06

Na semana passada, os nomes de Juliano Lahan e da apresentadora Raphaela Palumbo, então namorada do ator, viraram assunto nas redes sociais, após os dois terem parado de se seguir no Intagram. A fofoca do momento, contada com exclusividade pelo Instagram Caso Família, era sobre Raphaela supostamente não ter gostado de descobrir que Lahan chegou na casa que o casal morava de carona com a atriz e colega de elenco Letícia Almeida.



Inicialmente, Letícia chegou a negar que tivesse ido até o condomínio do casal, mas depois acabou sendo pega na mentira, após vazarem imagens dela na portaria do condomínio, dentro do carro, e sugirem prints de uma notificação da visita dela para liberação.



Lahan, por sua vez, acabou confirmando que pegou mesmo carona, mas negou que algo esteja rolando entre ele e Letícia e ainda garantiu que os dois são apenas bons amigos e colegas de trabalho. Disse ainda que, na ocasião em que pegou carona com Letícia, já não namorava mais Raphaela.



E foi justamente a partir daí que esta coluna ficou confusa. Isto porque na última terça-feira, quando o burburinho todo veio à tona, nós procuramos Raphaela Palumbo para saber se o namoro com Lahan havia acabado e, curiosamente, ela garantiu que não. Sendo assim, ou Raphaela estava namorando sozinha ou Lahan também mentiu na cara e na coragem.