Galvão Bueno - Foto: Reprodução/Rede Globo

Galvão Bueno Foto: Reprodução/Rede Globo

Publicado 11/10/2021 09:14 | Atualizado 11/10/2021 09:16

Um áudio vazado de Galvão Bueno, durante a transmissão da partida Brasil x Colômbia, neste domingo (10), vem dando o que falar. Na ocasião, um repórter estava ao vivo, comentando o término da partida, que teve cumprimento entre os jogadores dos dois times, exceto Neymar. O craque brasileiro se retirou de campo e foi direto para o vestiário assim que o juiz apitou o fim do jogo.

fotogaleria

Enquanto o repórter falava, vazou a voz de Galvão ao fundo chamando o atleta de "idiota". O áudio do narrador rapidamente repercutiu nas redes sociais e, inclusive, o xingamento chegou até Rafaella Santos, irmã do Neymar. A influenciadora saiu em defesa do irmão e até chamou Galvão de "idiota". Ela também rebateu as comparações que Galvão fez entre Neymar e Messi.

"Olha, ainda bem que eu não jogo bola, porque se não eu ia pegar alguém pelo cabelo, ia bater boca até o final. Não sei... Iria tomar cartão amarelo, azul, verde, o que tivesse. Não tenho essa paciência que meu irmão tem. Ele tem uma paciência de Jó que eu não tenho. Parabéns! E um certo senhor, durante a transmissão, chamou meu irmão de idiota. Será ele ou você?", finalizou Rafaella em seu desabafo.

Durante a partida, Galvão comparou o temperamento de Neymar ao de Messi. "Calma, Neymar, calma. Isso que falta um pouquinho no Neymar. Você não vê o [Lionel] Messi fazer isso. Falta um pouquinho ainda ao Neymar esse autocontrole, porque o Messi apanha tanto quanto ele", disse Galvão.