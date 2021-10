Camila Queiroz comanda a versão brasileira de Casamentos às Cegas - Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2021 08:48

Camila Queiroz fez a alegria dos fãs, na noite deste domingo (10), ao compartilhar imagens de um dos figurinos de sua personagem Angel, de 'Verdades Secretas 2'. Nas imagens, a atriz aparece toda sensual, só de lingerie e com uma peruca. "Dez dias para Angel chegar. São 6 anos aguardando por esse momento. Como segurar essa ansiedade? Vocês estão prontos??", perguntou a atriz na legenda da publicação.

'Verdades Secretas 2' estreia na GloboPlay no próximo dia 20. A trama recebeu classificação etária para maiores de 18 anos, pois promete trazer cenas bem mais quentes que a primeira parte do folhetim. Ao todo, a novela terá 50 capítulos, mas neste primeiro mês serão liberados apenas 10, no fim deste mês.