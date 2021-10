Solange Gomes - Reprodução / Record TV

Publicado 11/10/2021 13:24

Confinada em 'A Fazenda', Solange Gomes tem recebido diversos ataques de haters aqui do lado de fora. As mensagens de ódio são de pessoas que não concordam com o posicionamento da ex-Banheira do Gugu dentro do jogo.



A equipe de Solange, inclusive, resolveu expor no Instagram da participante alguns prints de cunho ofensivo, vexatório e que desejam o mal dela. Em alguns deles, haters pedem para que Solange, ao deixar o programa, tire sua própria vida.

E outros desejam até mesmo que a modelo adoeça com males terminais. Além disso, há várias mensagens fazendo menção a briga que Solange teve com Rico Melquiades, que a chamou de velha coroca, termo que acabou viralizando nas redes sociais.



Em uma tentativa de frear os ataques gratuitos, a equipe de Solange Gomes criou a campanha 'Diga Não aos Hates'.