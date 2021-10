O palco principal do Teatro Bolshoi - Reprodução intenret

Publicado 11/10/2021 11:43

Um ator de 37 anos morreu no palco, durante um espetáculo teatral relizado neste sábado (9), na Rússia. Yevgeny Kulesh era membro do lendário Teatro Bolshoi. Ele foi atingido pelo cenário durante uma apresentação de uma ópera. Segundo informado pelo teatro, o acidente aconteceu durante uma mudança de cenário da peça Sadkó, uma ópera do século XIX do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov.



"A apresentação foi interrompida imediatamente e o público foi convidado a se retirar", declarou a assessoria de imprensa do teatro à agência de notícias Interfax. O caso será investigado pelo Comitê de Investigação de Moscou. De acordo com as primeiras informações divulgadas, a vítima sofreu diversos ferimentos e morreu antes da chegada de uma ambulância.



Em 2013, um violinista veterano também morreu no mesmo teatro. O músico não resistiu aos ferimentos após cair no fosso da orquestra.