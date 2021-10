Larissa Manoela e Sofia Budcke - Reprodução Instagram

Publicado 12/10/2021 05:00

Quem trabalha no hotel onde o elenco de 'Além da Ilusão' está hospedado, em Poços de Caldas, Minas Gerais, diz que Larissa Manoela está um grude só com a atriz Sofia Budcke, que interpreta a personagem de Lari na versão infantil. As duas estão sempre grudadas, seja no café da manhã, no almoço, nos passeios pela região ou nos bastidores das gravações.

Até o prefeito da cidade, Sérgio Azevedo, que esteve no local das filmagens, fez questão de cumprimetar e fotografar ao lado da nova dupla dinâmica do pedaço. Larissa se encantou mesmo por Sofia. Nas redes sociais da atriz, ela compartilhou um clique com a pequena e foi só elogios: "O tanto que essa pequenininha já se tornou especial pra mim, vocês não medem não. Parceirinha", escreveu Larissa.