Luan Santana - Reprodução/Instagram

Luan Santana Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2021 16:07

No final de semana, Luan Santana foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. A expectativa dos fãs do cantor, após a abertura das vendas de 'Comebock', turnê de shows que marca a volta do artista aos palcos, foi tão grande que eles derrubaram o site de ingressos. Alguns internautas relataram dificuldades para adquirir as entradas, criando a tag 'Luan Travou Tudo'. A Volta do cantor aos palcos será pelo Rio e São Paulo, em dezembro. As apresentações serão nos dias 11 e 19 de dezembro, respectivamente no Espaço das Américas (SP) e na Arena Jeunesse (Rio).

“Acordei agora com a notícia de que os sites que estão vendendo os ingressos pro ‘Comeback’ dos nossos dois primeiros shows, da nossa grande volta, travaram, gente. Os melhores fãs do mundo voltaram com tudo, travando tudo, arrebentando com tudo, metendo o pé na porta e é mais ou menos assim que vai ser o nosso ‘Comeback’. Vai ser um grande show. Emocionante. Inesquecível”, disse Luan.

Segundo o artista, a escolha pelas duas grandes metrópoles do Brasil para marcar a sua volta aos palcos tem um sentido muito especial. "A Cidade Maravilhosa está na lista dos mais famosos cartões postais do mundo. O Cristo Redentor já vale como uma simbologia e tanto para quem se faz identificar de modo tão latente com o seu país e a sua gente. E eu sou assim. Os meus fãs são assim. Nada mais genuíno do que resgatar os valores do afeto físico, tão preteridos nesta época da pandemia, que seja pelo olhar, que seja com todos ali presencialmente, promovendo a conexão entre as pessoas e o mundo por meio da música, e bem no Rio, sob as bênçãos do Cristo Redentor", declara.



Sobre o segundo show, em São Paulo, ele define como "berço de tantos migrantes e imigrantes, que contribuem para o desenvolvimento de nosso Brasil".