Neymar ao lado do paiAFP PHOTO / JACQUES DEMARTHON

Publicado 12/10/2021 07:42

O áudio vazado ao vivo, em que Galvão Bueno chama Neymar Jr de 'idiota', ainda vem dando o que falar. Depois de Rafaella Santos, irmã do craque, rebater o narrador e chamá-lo de idiota de volta, agora foi a vez do pai do jogador, o empresário Neymar, desabafar e defender o filho.

"Mascarado, mimado, cai-cai e agora idiota. Os três primeiros adjetivos não nos incomodam, silenciar sempre foi, talvez, a melhor resposta. Mas quero falar sobre o 'mascarado'. Sim, ele usa máscara. Máscara da prevenção, do protocolo, da saúde e o que mais falarem desses novos tempos. Mas ele é meu ídolo, de muitos brasileiros e de outras nações. Ontem, meu filho posou para foto ao lado de uma criança, colou seu rosto no dele, mesmo se arriscando a ser criticado por tirar a máscara. Mas e agora? Cadê o respeito pelo ser humano, pela foto eterna em uma vida efêmera… a oportunidade única de um fã. É, meu filho é mascarado e o que você mais quiser. Mas idiota? Não!", escreveu o empresário.

Neymar Pai ainda elogiou muito o atleta. "Ele é o herói. Um herói sem mentiras, que enfrenta a sua história de frente, sem buscar atalhos covardes, sem ser traiçoeiro. Vamos em frente filho… tenho orgulho demais de você! Sou pai, fã e o que der pra ser por você. Deus estará sempre no controle", finalizou.

A gafe ao vivo

Um repórter estava ao vivo, comentando o término da partida Brasil x Colômbia, que teve cumprimento entre os jogadores dos dois times, exceto Neymar. O craque brasileiro se retirou de campo e foi direto para o vestiário assim que o juiz apitou o fim do jogo. Enquanto o jornalista falava sobre os cumprimentos, vazou a voz de Galvão ao fundo chamando o atleta de 'idiota'. O áudio do narrador rapidamente repercutiu nas redes sociais.







