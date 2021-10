Angélica e o pai, Francisco - Reprodução internet

Publicado 12/10/2021 07:01

Angélica contou aos fãs, na noite desta segunda-feira (11), que vem enfrentando um drama familiar por conta da saúde de seu pai, Francisco Ksyvicks. O patriarca foi internado às pressas, no último sábado. A apresentadora contou que seu Chico sofreu um Acidente Vascular Cerebral e pediu orações por ele.

"Desde sábado estamos vivendo momentos de angústia com a saúde do meu Pai, que sofreu um AVC. Porém, temos fé em cada pequeno gesto. Eu AGRADEÇO por toda energia positiva para o meu amado pai, por todas as orações que estão fazendo toda diferença em nossas vidas e minimizando o sofrimento. Eu acredito! Ele está lutando e vai vencer", escreveu Angélica.

No 'Domingão com Huck' deste fim de semana, Luciano Huck revelou que o sogro havia tido um problema de saúde sério. "Quero aproveitar e mandar um beijo muito especial para o seu Chico, pai da Angélica, ele teve um problema sério de saúde ontem, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Seu Francisco, estou aqui rezando muito pelo senhor. Quero aproveitar e agradecer a todos os médicos, toda a equipe do Copa Star, muito, muito, muito obrigado. Seu Chico, tamo junto! Eu te amo muito", disse o apresentador antes de encerrar o programa.