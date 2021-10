João Guilherme vive affair com Duda Reis - Reprodução Instagram

Publicado 12/10/2021 11:03

Parece que subiu mesmo no telhado a possibilidade de um namoro de Duda Reis com João Guilherme. Em conversa com os fãs, na brincadeira de perguntas e respostas do Instagram, a atriz revelou que não quer nada sério com o filho do cantor Leonardo. Os dois foram flagrados aos beijos na inauguração de uma boate há uma semana, em São Paulo.

Tudo começou quando um seguidor perguntou sobre o affair com João Guilherme. "Sendo bem honesta, no momento não [penso em namorar]. Óbvio que não podemos controlar tudo, mas definitivamente não está nos meus planos agora e nem tão cedo", admitiu.

Durante uma entrevista ao canal do youtuber Matheus Mazzafera, no sábado (9), João também assumiu que não tinha nada sério com Duda: "Nada de mais. Está rolando que a gente ficou duas vezes. Eu falei com ela: 'você sabe que essa parada é amizade colorida, né?' A gente é amigo e a gente se beija, se gosta, mas é amizade", lembrou.