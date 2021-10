Fátima Bernardes e Túlio Gadelha - Reprodução

Publicado 12/10/2021 11:17 | Atualizado 12/10/2021 11:21

Túlio Gadêlha compartilhou na manhã desta terça-feira (12) uma foto ao lado da namorada, Fátima Bernardes, que passou por uma cirurgia no ombro para reconstruir o tendão. O deputado federal posou de mãos dadas com a apresentadora da Globo e contou que o resultado do procedimento foi um sucesso. "Mais uma cirurgia. Mais uma luta. Ela se queixava de dores no ombro e movimentos cada vez mais limitados. Fizemos os exames e constatamos que havia rompido um tendão do manguito rotador, que atua na mobilidade da articulação do ombro. Nada muito grave. Para uma pessoa tão ativa, que dança e malha, isso pode acontecer. Existe um desgaste natural. A cirurgia é para colocar o tendão no lugar e poder retornar a praticar atividades físicas, sem dor", explicou Túlio.

"A recuperação é a parte mais difícil. Nesse período, ela estará de licença médica. E eu estarei por aqui, cuidando dela e trabalhando home office. Estamos confiantes, em oração.", completou Túlio.