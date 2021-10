Xuxa Meneghel - Divulgação

Xuxa Meneghel mais uma vez não poupou críticas ao presidente Jair Bolsonaro, que foi impedido de assistir o jogo entre Santos e Grêmio, na Vila Belmiro, no domingo (10), pela Série A do Brasileirão. Bolsonaro acabou sendo barrado por não apresentar o comprovante de imunização contra a Covid-19 e se queixou da medida no estádio em Santos, no interior paulista.

"Por que isso? Eu tenho mais anticorpos do que quem tomou a vacina!”, questionou o presidente e a apresentadora usou as suas redes sociais para comentar sobre o assunto. "Eu lhe respondo, senhor presidente. Estamos numa pandemia, a lei serve para todos. Assim protegemos as pessoas. Já morreram 600 mil e porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e a organização mundial da saúde pede e exige a todos no mundo", começou.



A mãe de Sasha voltou a chamá-lo de 'genocida' e pediu para as pessoas que defendem o presidente do Brasil deixassem as suas redes sociais. "Quem não faz isso, não segue as regras mundiais é Genocida... (E ainda tem gente que vai querer argumentar). Por favor deixe de me seguir, deixe de falar comigo. E você que é a favor da vida, assine o impeachment agora @_vidas_brasileiras_", completou.







