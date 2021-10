Aline Campos - Divulgação/Ygor Marques

Publicado 13/10/2021

Aline não é mais Riscado. Agora, ela assina o sobrenome de batismo, Campos, e a escolha foi anunciada no dia em que fez 34 anos nesta terça-feira (12). A atriz e apresentadora contou à coluna que vive um momento de reconexão com a sua essência e por isso não tem medo de uma mudança após anos já conhecida pelo nome do ex-marido. "Eu estou pronta pra tudo o que estiver por vir profissionalmente, pois tenho orgulho da minha trajetória, conquistas até aqui, além de confiar muito no fluxo do Universo", explica.

Por que mudar o nome artístico a essa altura do campeonato que você já tem sua carreira consolidada no mercado?

Estou vivendo um momento de total reconexão comigo mesma e o mais sutil de mim, minha essência. Meu nome faz parte da minha missão aqui e negar isso, é negar toda minha ancestralidade. Sou muito grata ao sobrenome Riscado, que me acompanhou até aqui. Mas hoje, realmente sinto que quanto mais estiver conectada com minha verdade e com quem realmente sou, mais sentido vai ter em tudo o que eu fizer. Por isso a decisão com a certeza vibrando fortemente no meu coração.



Acha que mudar o nome vai te atrapalhar de alguma forma?

Não acho que vai atrapalhar. Acho que vai, finalmente me posicionar energeticamente com o que vibra em mim! Com certeza muito será repelido e também muito será atraído. Eu estou pronta pra tudo o que estiver por vir profissionalmente, pois tenho orgulho da minha trajetória, conquistas até aqui, além de confiar muito no fluxo do Universo. Tenho certeza absoluta que, daqui para frente, trilharei caminhos profissionais que me farão ainda mais felizes!!



Mudou o nome e o visual também. Que mensagem você quer passar ao teu público com essa nova Aline?

Quero compartilhar nada mais, nada menos que minha verdade. Nua e crua. E inspirar pessoas a se aceitarem como são verdadeiramente. Quando nós aceitamos, ascendemos a luz que temos dentro de nós, e isso traz um brilho que ninguém pode apagar. Hoje, o externo não pode me atrapalhar, pois conectada com a certeza de quem EU SOU, capto de fora somente inspirações e aprendizados para somar na Aline Campos que me retornei.



O que esperar dessa sua nova fase?

Dessa nova fase, esperem uma Aline com a mesma essência, só que muito e cada dia mais florida. Como CAMPOS de girassóis, que recebem a energia da fonte criadora e são felizes, gratos e belos por simplesmente terem a oportunidade de existir. Estou focada artisticamente nos meus projetos de atriz e apresentadora. Tenho alguns grandes projetos ainda pra esse ano e inicio do ano que vem. Meu auge será quando a Aline Campos morrer e encerrar seu ciclo nessa existência.