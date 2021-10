Michel Teló e Thais Fersoza - Reprodução

Publicado 13/10/2021

Michel Teló e Thais Fersoza completam sete anos de casados, amanhã, dia 14 outubro. Os dois estão em uma tour pela França como uma nova lua de mel. Depois de alguns dias cruzando a Riviera Francesa, no sul do país, eles chegaram à capital Paris, considerada a cidade do amor, para fechar a viagem romântica pelas Bodas de Lã. "Minha gatinha, mon amour! Sou xonado nessa moça", se declarou o cantor na legenda da foto com a atriz perto da Torre Eiffel. Os dois são pais de Melinda, de 5 anos, e Teodoro, de 4.