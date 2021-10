Zé Felipe e Virginia Fonseca - Reprodução

Zé Felipe e Virginia FonsecaReprodução

Publicado 12/10/2021 13:25

O tour pela Europa de Virginia Fonseca, Zé Felipe e a filha, Maria Alice, de 4 meses de vida, continua. Depois de Portugal e Espanha, o trio está na França e curtindo as belezas da capital francesa, Paris. Nesta terça-feira (12), eles aproveitaram o dia ensolarado para fazer um piquenique nos jardins da Torre Eiffel, e, claro, compartilharam alguns registros no Instagram da diversão em um dos cartões postais mais badalados do mundo.