Show de Zé Vaqueiro tem pancadaria generalizada no Pará - Divulgação

Publicado 13/10/2021 09:19 | Atualizado 13/10/2021 11:09

Na noite da última segunda-feira (11), um show de Zé Vaqueiro, em Santarém, no Pará, terminou em pancadaria. A briga, que começou com dois rapazes, terminou em uma confusão generalizada e com direito a mesas, comidas e bebidas voando pra todo lado.

Nas imagens, recebidas pela coluna, o show chega a ser interrompido para iluminar o local da confusão, na tentativa de parar o tumulto. Em seguida, o restante do público que estava nos camarotes e em outros espaços começaram a vaiar os envolvidos na briga.

Assista:







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Santarém Sincero (@santaremsincero)