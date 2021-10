Jojo Todynho e Marcio Felipe - Reprodução/Instagram

Publicado 13/10/2021 09:55 | Atualizado 13/10/2021 09:58

Chegou ao fim, mais uma vez, o namoro de Jojo Todynho com Marcio Felipe. Os dois já haviam terminado pela primeira vez no início de setembro, após a cantora ter descoberto um relacionamento do rapaz com uma manicure, que fez questão de expor o moço na internet pra todo mundo ver.

Na ocasião, Jojo ficou mega irritada com a descoberta e chegou a se pronunciar sobre o assunto: "Vocês acham que eu, Jordana, a Jojo Todynho, preciso estar andando com macho dos outros? Nunca precisei me deitar com macho de ninguém! Até porque, eu tenho o homem que eu quero, a hora que eu quero", disse a funkeira, na época.

Agora solteira de novo, Jojo Todynho não para e já tem sido vista com contatinho novo por aí.