Viviane Bordin - Andrea Schaefer

Publicado 13/10/2021 14:30

Ícone da Playboy e CEO da plataforma digital Diamond Brazil, a ex-Coelhinha Viviane Bordin posou para as lentes da fotógrafa Andrea Schaefer num ensaio luxuoso e elegante em comemoração aos seis anos de seu império digital.

Nas imagens, Viviane exibe a mesma beleza que conquistou as capas da icônica revista Playboy pelo mundo afora."Além do Brasil, onde tudo começou, temos Diamond America do Sul, Diamond Europa e agora Diamond Estados Unidos, estamos crescendo cada vez mais", comemora a modelo e empresária.