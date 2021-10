Kevin O Chris - Divulgação

Publicado 13/10/2021 14:21

O funkeiro Kevin O Chris decidiu apostar também no ritmo urbano da America Latina que vem conquistando o mundo inteiro: o reaggeton. Do grande público à industria da música, o gênero latino ganhou seu lugar ao sol e passou a fazer parte das playlists dos brasileiros. Pensando nisso, os cantores daqui começaram a investir nessa junção entre estilos musicais nacionais com a pegada gringa.

“Gosto de fazer música que dá certo na pista, que contagia as pessoas. O reggaeton tem a mesma pegada do funk, é um estilo urbano, que veio das periferias e conquistou o mundo. Fico amarradão de misturar batidas, misturar culturas. O funk com o reggaeton é o casamento perfeito entre estilos musicais, curto demais resultado dessa junção. E também de colocar o nosso som com o som da gringa, levar cada vez mais longe.” explica Kevin.

Recentemente, o cantor criou uma playlist em sua conta oficial do Spotify repleta de músicas latinas, para a divulgação do novo single 'Baila Pra Mim'. No copilado de canções, ele incluiu sucessos das cantoras Rosalia e Dulce María, com quem lançou a faixa 'Ela Tá Movimentando', no mês passado.