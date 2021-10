João Mar - Divulgação/ Gabriel Sill

Publicado 13/10/2021 18:29

Depois de 'Gosto Docê' e 'Num Love', o cantor e compositor João Mar lança mais uma faixa do seu segundo álbum de carreira , 'Amar'. O nome da nova música é 'Seu Sorrir' com uma pegada bem no estilo 'love song'. João conta que se inspirou na história de amor de um homem, que considera a sua amada, a dona do sorriso mais lindo do mundo. "Nos dias atuais, os relacionamentos baseados na simplicidade estão cada vez mais distante, raro. Eu quis trazer este tema para relembrar as pessoas do que é importante de fato como afeto, a admiração e o respeito", explica o cantor.