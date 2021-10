Dayane Mello e Victor Pecoraro - Reprodução

Dayane Mello e Victor PecoraroReprodução

Publicado 13/10/2021 15:55

Dayane Mello está na sua terceira roça em 'A Fazenda 13' e já sente que virou alvo da maioria dos peões. Em conversa com Victor Pecoraro na sala da sede, que também faz parte da berlinda, a modelo abriu o jogo depois que o ator revelou estar tranquilo. "Eu vou te falar a verdade, eu já sei que se eu ficar, daqui pra frente é só humilhação. Não vou mais nem cair em provocação".

Victor tentou tranquilizá-la: "Não é assim não, Day. Continua sendo você e deixa seguir. Cada um com sua personalidade e seus defeitos e está tudo certo. Tem semana que está todo mundo harmonioso, semana que tá todo mundo brigando. Uma loucura. Você não acha doido, não?". "Depende do modo com que briga e o que fala", rebate a Dayane, visivelmente irritada com os últimos acontecimentos do reality rural da RecordTV.