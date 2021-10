Gloria Perez e Luis Erlanger - Reprodução

Publicado 13/10/2021 17:44

A Globo já começou a anunciar as próximas novelas inéditas que irão entrar no ar na grade de programação, em novembro. Tramas como 'Verdades Secretas 2', 'Um Lugar ao Sol' e 'Quanto Mais Vida Melhor', que vão estrear praticamente gravadas. O trio segue a 'nova' norma da casa de folhetins fechados, o que para muitos atores não é tão bacana assim. Em uma live com o jornalista Luis Erlanger, Glória Perez assumiu não gostar muito do formato, já que para ela novela é uma obra aberta.

"Eu acho que novela fechada não é mais novela. A característica básica é ser obra aberta, ter o diálogo com o público. Acredito que isso está acontecendo agora por causa do vírus, por causa da Covid-19, mas não acredito que isso permaneça. Como você escreve uns 180 capítulos sem poder mudar nada… não dá pra voltar pra trás. É muito difícil!“, revelou Gloria.