Xande de Pilares - Reprodução

Xande de PilaresReprodução

Publicado 14/10/2021 16:25

Rubro-negro, Xande de Pilares é um dos sambistas preferidos dos jogadores de futebol e, inclusive, tem amizades com vários profissionais da bola como o atacante Neymar e em uma entrevista recente, o cantor saiu em defesa do jogador do Paris Saint-Germain por conta das críticas e até dos xingamentos. No jogo contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, Galvão Bueno chamou o camisa 10 de 'idiota' no final de partida. “Ele é perseguido. É um absurdo o que estão fazendo com Neymar. Embaixo daquela camisa tem um ser humano. Eles têm que tomar porrada, para ver o que é apanhar”, comentou Xandy que elogiou Gabigol. "É um dos melhores jogadores que eu já vi jogar e não porque ele é Flamengo. Eu gostava dele desde quando jogava no Santos".

Xande também falou de pandemia, do que aprendeu durante o isolamento, de samba e política. Na conversa com Rica Perrone no Canal Cara a Tapa, ele assumiu que não gosta de nem de Lula e nem de Bolsonaro.