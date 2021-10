Rafaella Santos - Reprodução

Publicado 14/10/2021 20:34

Enquanto o irmão, Neymar, e o namorado, Gabigol, estão no Brasil para disputar mais uma partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, Rafaella Santos continua viajando pelo mundo. A influenciadora passa alguns dias na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e nesta quinta-feira (14), ela resolveu fazer um passeio de barco pela ilha do icônico hotel Burj Al Arab, um símbolo do lugar preferido de muitos turistas que vão para aquele país. Rafaella escolheu um maio cavadíssimo para usar na diversão com os amigos. Poder é poder!