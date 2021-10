Boninho e Tadeu Schimdt - Reprodução

Publicado 14/10/2021 19:25

Boninho usou as redes sociais para denunciar uma fraude de venda de vagas para o 'Big Brother Brasil 22'. O diretor da Globo fez um alerta nesta quinta-feira (14), um dia depois dele almoçar com o novo apresentador da atração, Tadeu Schmidt. Em prints de uma conversa com um de seus seguidores, o suposto vendedor pedia até R$ 250 para garantir que a pessoa participasse da entrevista, que faz parte do processo seletivo para o reality show.

"Não caia nesse papo! Já avisamos que isso não existe! Não acredite em ninguém que te promete uma vaga no BBB", alertou o diretor do programa.