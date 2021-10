Babal Guimarães - Reprodução

Publicado 15/10/2021 02:00

O pequeno Miguel, filho dos influencers Babal Guimarães e Emily Garcia, completou dois meses e já mudou completamente a rotina dos dois. Além de encher de amor o lar do casal, trouxe os desafios envolvidos nos cuidados de um bebê. "A correria está grande aqui", revela Babal.

A rotina de treinos do cunhado de Carlinhos Maia ficou suspensa. Antes ele malhava diariamente e treinava Muay Thai duas vezes na semana. Agora, ele se exercita quando pode. "A nossa vida mudou completamente, os treinos não consigo mais fazer como antes, nem seguir uma alimentação regrada, ainda não consegui me acostumar com essa nova fase, a vida da gente muda completamente com um filho, tanto eu quanto a Emily estamos aprendendo", conta Babal. O novo papai e a nova mamãe estão focados nos cuidados do filho e precisaram deixar de lado as atividades físicas, mas pretendem retomar quando puderem.

Miguel nasceu em 8 de agosto. No último dia 11, Babal postou as fotos da comemoração do segundo mesversário do pequeno. Em 3 dias foram mais de 355 mil curtidas e centenas de comentários carinhosos dos seguidores.