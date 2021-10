Ducca Rios - Divulgação

Publicado 14/10/2021 21:37

A animação 'Meu Tio José', que conta com voz original de Wagner Moura, Tonico Pereira e Lorena Comparato entre outros talentos, será apresentado pela primeira vez no Brasil, na 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, nos próximos dias. O filme é inspirado na história de vida do próprio diretor, Ducca Rios, a partir do olhar da criança Adonias, sobre o assassinato de José Sebastião Rios de Moura. Tio José era membro do grupo de esquerda 'Dissidência da Guanabara', que se responsabilizou pelo sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick, em 1969, durante a ditadura. As sessões presenciais do filme com votação popular acontecem já nos dias 23 e 24 de outubro. O filme foi lançado e com e sucesso no Festival Internacional de Cinema e Animação de Annecy, na França, em junho