Klebber Toledo e Camila Queiroz - Reprodução

Klebber Toledo e Camila QueirozReprodução

Publicado 15/10/2021 05:00 | Atualizado 15/10/2021 11:33

A versão brasileira de 'Casamento às Cegas', na Netflix, mal começou e essa humilde colunista já descobriu os dois casais que dizem 'sim' para as bodas no final da atração. Era para ser segredo, mas ninguém aqui é baú e os vencedores, quer dizer, os pombinhos, são Hudson Mendes com Carolina Novaes e Luana Braga com Lissio Fiod.

fotogaleria

O quarteto, desde o início da temporada, mostrou sintonia e cumplicidade e, claro, protagonizou algumas DRs e até barracos. A atração, comandada por Klebber Toledo e Camila Queiroz, foi gravada no primeiro semestre e contou com a participação de cinco casais. A segunda temporada já está sendo aguardada.