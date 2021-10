Thullio Milionário - Divulgação/Alisson Demetrio

Thullio MilionárioDivulgação/Alisson Demetrio

Publicado 15/10/2021 17:32

Thullio Milionário volta as paradas de sucesso. O cantor acaba de lançar ’Segredinho’, faixa que faz parte do DVD gravado recentemente, ’Thullio Milionário Ao Vivo em São Paulo'. O novo trabalho conta com oito canções novas e três regravações. “Estou muito feliz porque 'Segredinho' é uma música muito especial e marca a retomada dos shows, das turnês e isso nos deixa empolgado, cheios de esperança em dias melhores. Sinceramente, eu espero que as pessoas curtam muito a canção, que tem a ver com muitas confusões em relacionamentos conturbados. A letra conta a história de uma mulher que é comprometida, mas liga para um cara no meio da madrugada com segundas intenções", relata o forrozeiro.