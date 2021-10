Neymar Jr, Neto e Galvão Bueno - Reprodução/Montagem

Publicado 15/10/2021 16:40

E a treta envolvendo Galvão Bueno e Neymar Jr. continua. Nesta sexta-feira (15), Neto fez questão de meter a colher na confusão e criticou o comentarista da Globo durante o programa 'Os Donos da Bola'. O apresentador da atração saiu em defesa do camisa 10 da seleção brasileira.

“Neymar, você não é idiota. Muito pelo contrário. Idiota é quem te chamou de idiota, que nem é homem para sustentar o que falou. Se fosse eu que te chamasse de idiota, eu falaria no outro dia, mesmo com o microfone vazado. E eu não diria que o áudio foi vazado, porque arrebentaria com o cara do áudio. Eu assumiria a responsabilidade. É o que eu sempre fiz aqui na Band", assumiu Neto já alfinetando Galvão.



No último domingo (10), o narrador da TV Globo teria supostamente chamado o jogador de 'idiota' em um áudio vazado durante a transmissão do jogo do Brasil contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 no Catar.