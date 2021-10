Amanda Ford - Divulgação

Amanda Ford Divulgação

Publicado 15/10/2021 14:40

A modelo Amanda Ford, premiada como Miss Intercontinetal, ousou ao mostrar a sua silhueta no tapete vermelho da última premiação em Cannes, em look que mistura uma lingerie com um vestido. Com a silhueta marcada, Amanda chamou tanta atenção que foi convidada a posar para a Harper’s Bazaar da Sérvia após exibir o look.

A combinação fez contraste com o longo vestido florido e clássico escolhido pela modelo, o que causou um furor ao revelar as fotos do resultado. “Fiquei impressionada ao ver como o vestido caiu tão bem no meu corpo”, declara a modelo, cuja cintura pareceu extremamente fina por conta do espartilho e seios aparentemente saltados. “Consegui afinar minha cintura em 5cm”, revela.



E vestir a peça não foi fácil. Ela ainda revelou que foi a modelo escolhida entre uma seleção de 15 mulheres para poder usar o vestido. “Ele é único e fiquei honrada em usá-lo”.