Letícia, sobrinha da Anitta, tem estado a cada dia mais parecida com a tia famosa - Reprodução Instagram

Letícia, sobrinha da Anitta, tem estado a cada dia mais parecida com a tia famosaReprodução Instagram

Publicado 15/10/2021 05:00 | Atualizado 15/10/2021 07:53

Ex-cunhada de Anitta, Talita Vicente criou um perfil no Instagram para sua filha Letícia, fruto do relacionamento com Felipe Terra, o irmão recém-descoberto da cantora. Lá, ela compartilha fotos e videos da pequena, entre ensaios fotográficos e publicações no do Tik Tok. Letícia, inclusive, tem chamado a atenção por conta de sua semelhança com a tia famosa, que tem ficado cada vez mais evidente com o passar do tempo.



fotogaleria

O curioso é que, a conta da menina, administrada por Talita em sua totalidade, não segue o perfil oficial do pai dela. Como todos bem sabem, pouco tempo depois de ter sido oficialmente reconhecido como irmão de Anitta por parte de pai, Felipe Terra saiu da igreja que frequentava ao lado da família e se separou de Talita. Hoje, ele namora uma moça chamada Raphaela Martins.