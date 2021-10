Liziane Gutierrez e Antonela Vellaneda - fotos Reprodução

Esta coluna de apenas seis leitores descobriu que o romance entre a ex-Fazenda, Liziane Gutierrez, e a ex-Ilha Record, Antonela Avellaneda, na verdade não passou de um jantar entre amigas. As duas nunca ficaram e se viram pessoalmente apenas uma vez, durante um jantar com Nadja Pessoa e Laura Keller, em São Paulo. O único encontro entre elas aconteceu após uma gravação do 'Domingo Legal', do SBT.



Procurada para falar sobre o assunto, a assessoria de Liziane nega que o romance seja fake. Já a assessoria de Antonela não retornou o contato até o fechamento desta nota.