Larissa Manoela curte cachoeira em Poços de Caldas - Reprodução Instagram

Publicado 15/10/2021 05:00

A produção de 'Além da Ilusão' precisou estender as gravações em Poços Caldas, Minas Gerais, por mais três semanas. As chuvas na região acabaram atrasando as filmagens que aconteciam na parte externa da cidade. As locações escolhidas para a trama são pontos turísticos bem bonitos que tem pela cidade. Parte do elenco já retornou ao Rio para em breve dar continuidade às gravações diretamente dos Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste do Rio.