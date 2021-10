Hulk e Camila Ângelo - Reprodução

Hulk e Camila ÂngeloReprodução

Publicado 15/10/2021 17:02 | Atualizado 15/10/2021 19:42

O atacante do Atlético-MG, Hulk, e sua mulher, Camila Ângelo fizeram um Chá de Revelação na noite desta quinta-feira (14), para saber o sexo do primeiro filho do casal. O anúncio aconteceu na manhã do dia seguinte e os dois esperam por uma menina. Sem fazer muito mistério, eles até revelaram o nome da bebê: Zaya.

"E como tudo que fazemos em nossas vidas, deixamos nos guiar pela vontade soberana de Deus. 'Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá.' João 5:14. Seja bem-vinda minha filha, minha pequena Zaya", escreveu o jogador, que já é pai de Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, e Alice, de 6, frutos do primeiro casamento com a tia da atual esposa, Iran Ângelo.







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)