Danilo GentiliReprodução

Publicado 15/10/2021 05:00

Dois profissionais envolvidos no ramo audiovisual decidiram processar Danilo Gentili e pedem uma indenização de R$ 88 mil por danos morais. O motivo da ação judicial é uma publicação do apresentador no Twitter, que segundo Mariana Youssef e Giuseppe Siffredi, era inverídica e trouxe problemas para a dupla. Mariana e Giuseppe não gostaram nada de ver o comandante do 'The Noite', do SBT, recomendar uma publicação de um perfil chamado 'Henrique Soldani', que aborda o comportamento da classe artística paulistana e cita ataques da oposição ao partido PSDB. Usa como exemplo a cineasta Laís Bondanky e seu marido também cineasta, Luíz Bolognesi.



O perfil em questão cita uma suposta ligação de Mariana e Giuseppe com Laís. A publicitária alega que é ofendida e perseguida por Gentili e pelo tal perfil 'oculto'. Ainda segundo consta na ação, os profissionais buscam, por meio de ofícios junto ao Twitter e Facebook, identificar o dono do perfil. Youssef explica que, nas redes sociais, sem ter dado causa, teve aspectos de sua vida distorcidos e divulgados de forma falaciosa e que as práticas deles podem trazem prejuízos consideráveis a sua imagem.



Mariana Youssef e Giuseppe Siffredi pediram segredo de Justiça nesta ação, mas a solicitação foi indeferida.