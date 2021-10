Lidi Lisboa - Reprodução

Publicado 16/10/2021 11:22 | Atualizado 16/10/2021 11:24

Quarto eliminado em 'A Fazenda 13', na noite desta sexta-feira (15), Victor Pecoraro falou de sua trajetória e analisou as principais polêmicas do reality durante a 'Live do Eliminado' ao vivo, sob o comando de Lidi Lisboa e Lucas Selfie. Aliás, a atriz e ex-peoa fez caras e bocas quando o ator discursou sobre os comentários machistas dentro da sede de Itapecerica da Serra, que foram editadas neste sábado (16).

Victor começou a falar do comportamento de Rico Melquiades. "Olha, o temperamento dele de gritar e peitar as mulheres...se fosse um homem que fizesse isso no lugar dele, seria chamado de machista, mas como ele é gay, não". Lucas Viana interrompe rapidamente e Lidi já dá uma olhada de canto de olho. "Gay não é homem?". "O peso de ser gay tem diferença do peso de ser um homem? Por que tudo que ele fez, as pessoas passam a mão na cabeça dele e outras pessoas, que eu não vou citar nomes, estão sendo vistas como machistas por comentários?", questiona Victor e aí Lidi mostra irritação revirando os olhos e torcendo a boca.