Publicado 16/10/2021 16:53

Na madrugada deste sábado (16), Laura Keller fez uma postagem misteriosa que muitos internautas identificaram como uma indireta ao seu ex-marido, Jorge Sousa. O empresário e produtor de eventos anunciou a gravidez da atual namorada e aí a DJ postou nos stories do Instagram uma foto bem provocante. No clique, ela aparece de lingerie, segurando uma taça com cerveja e ao lado de um homem sarado e tatuado. A também influenciadora fez questão de esconder o rosto do acompanhante. "Cada um com seus problemas", alfinetou

Horas antes, Jorge anunciou que a chegada de novo herdeiro da namorada, Dayana Oliveira. Ela foi apontada como o pivô da separação dos dois após seis anos juntos no final do ano passado, quando o filho do ex-casal, Jorge Emanuel, tinha quatro meses de vida.

Logo após o fim do reality 'Ilha Record', Laura revelou que tinha feito a fila andar também, mas não revelou a identidade do rapaz. "Estamos nos conhecendo", contou na época. Pelo visto, o romance continua firme.