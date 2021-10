Marcela Mc Gowan e Luiza - Reprodução

Publicado 16/10/2021 17:48 | Atualizado 16/10/2021 17:49

Marcela Mc Gowan usou as redes sociais para celebrar os quase 11 meses (no próximo dia 22) de namoro com a cantora Luiza, da dupla com Maurílio. A ex-BBB compartilhou as mensagens que mandou para a sertaneja, que está fazendo shows pelo Tocantins, enquanto ela está em na capital capixaba, Vitória, no aniversário da amiga Gizelly Bicalho. A ginecologista se declarou: "Acordei te procurando. Quero beijar sua boca. Amor, acorda. Quero te cadelar acordada. Não aguento de tanto amor. Eu te amo demais, como pode?", escreveu Marcela, que postou as fotos das flores ganhas como presente e ainda brincou: "Existe cura gay? Estou precisando. Não aguento mais amar ela tanto".