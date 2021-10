Aline Wirley - Brunno Rangel/Divulgação

Publicado 17/10/2021

Aline Wirley, ex-integrante da banda Rouge, revelou que é bissexual e que já teve um relacionamento com mulher. Atualmente, casada com o ator Igor Rickli, a cantora disse que nunca falou sobre o assunto com ninguém antes sobre a sua orientação sexual. "Sou bissexual e nunca falei isso para ninguém, você está sendo a primeira pessoa”, disse à Kelly Key durante uma entrevista ao podcast Quinta Pod. “A gente está em um momento de desconstrução de vários paradigmas. Hoje, a gente pode ter esse tipo de conversa e isso é muito legal”, completou a mãe de Antônio, de 7 anos.