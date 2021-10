Marcella Rica e Vitória Strada - Reprodução

Marcella Rica e Vitória StradaReprodução

Publicado 16/10/2021 19:27 | Atualizado 16/10/2021 19:34

Vitória Strada compartilhou uma sequência de cliques ao lado da noiva, Marcella Rica, neste sábado (16), dia do aniversário da atriz. “Dia do meu mômo, da minha little Dino, da teodorinha, do meu maior presente! Sou tão feliz em dividir a vida com você, meu amor. Ver você correr atrás dos seus sonhos, ver você inundar a vida das pessoas a sua volta de felicidade e inspiração. Você é um anjinho na minha vida e na de tantas pessoas que hoje comemoram esses 3.0 tão bem vividos (risos) Que nesse novo ciclo as suas covinhas tenham vida todos os dias e que esse seu sorriso lindo esteja sempre presente e eu estarei sempre aqui, independente de qualquer coisa, torcendo e vibrando por você, porque você merece um mundo inteiro de felicidade e porque uma vida é pouco pro tempo que eu quero passar com você", escreveu Vitória.







