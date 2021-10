Viih Tube e Val Drummond - Reprodução

Viih Tube e Val DrummondReprodução

Publicado 17/10/2021 13:35

Menos de uma semana do anúncio do fim do relacionamento de três anos com Bruno Magri, Viih Tube já começou a curtir a vida de solteira A ex-BBB se esbaldou até as primeiras horas deste domingo (17), em uma boate chique na capital paulista com os amigos Carol Bresolin, Val Drummond e Arthur Bicalho. O detalhe é que pelos vídeos e fotos divulgados pelos famosos, todos os frequentadores da casa noturna estavam sem máscaras. Eles se abraçavam e beijavam um ao outro como o anúncio oficial do fim da pandemia já tivesse sido decretado. Só que não!