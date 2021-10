Virginia Fonseca - Reprodução

Virginia FonsecaReprodução

Publicado 17/10/2021 16:00 | Atualizado 17/10/2021 16:09

Virginia Fonseca está arrasada e o motivo foi a perda de sua conta no TikTok com a quase 25 milhões de seguidores e mais de meio bilhão de curtidas. A mulher do cantor Zé Felipe lamentou ter sido banida por infringir regras da plataforma, mas jura que não sabe o que fez para merecer a punição. O bloqueio do acesso a conta vai até o próximo domingo (24) e ela já sabe que vai deixar de faturar uns trocados.

"A minha conta foi banida, eu nunca postei nada [que infringe as diretrizes] lá, não postava nem de biquíni e minha conta foi suspensa, não sei porquê. Não me advertiram e eu não sei o motivo", começou ela. "A minha conta era a maior do Brasil no aplicativo vizinho e eles me baniram. Quem me conhece sabe que eu não postava nada demais lá. Enfim. Não vou grilar muito e se não resolver, eu crio outra", completou a influenciadora em uma sequência de stories no Instagram.